Vaud: Accusé à tort d’être un violeur, il réclame plus d’indemnités

L’agression s’est déroulée à la gare de Lausanne. D. Vanselow

S’il y a bien une chose effroyable dont Hassan* ne pouvait être l’auteur, c’est bien le viol. Et pour cause, lorsqu’une femme victime présumée de viol et son ami l’ont passé à tabac à la gare de Lausanne, en mai 2020, un service du CHUV avait déjà attesté, dès octobre 2019, que le réfugié jordanien avait une «impuissance permanente». Par ailleurs, Hassan est membre de Vogay. La perquisition domiciliaire, les analyses de ses téléphones portables et les prélèvements capillaires n’ont donné aucun résultat laissant croire à une éventuelle culpabilité. En décembre 2021, le ministère public a fini par classer l’affaire. Il avait alloué, par ordonnance pénale, un tort moral de 510 francs à Hassan.

S’estimant atteint dans sa chair et dans sa santé psychique, dont la fragilité aurait été exacerbée par la procédure pénale, Hassan a fait un recours au Tribunal cantonal vaudois. «La police a eu accès à mes photos et vidéos privées. Ceci constitue une importante ingérence dans ma sphère intime et m’a causé un préjudice», a déclaré le réfugié qui a appris le français par Google Traduction.

Pas de lien direct entre perquisition et décompensation

Mais l’arrêt cantonal n’a admis que partiellement le recours de Hassan. Les juges vaudois n’ont pas été convaincus par l’existence d’un lien direct entre la perquisition et l’hospitalisation psychiatrique de Hassan. De ce fait, la Cour a estimé qu’il n’y a pas eu d’atteinte grave à la personnalité et qu’une indemnisation n’était pas nécessaire. «Depuis les faits, je suis devenu incontinent. Je n’ose plus mettre les pieds à la gare de Lausanne et je fais des cauchemars à cause de la perquisition et de mon agression.» Hassan a fait un recours au Tribunal fédéral. «Une attestation médicale a établi un lien de causalité entre la perquisition et mon hospitalisation psychiatrique», soutient le réfugié.

L’indemnisation de 510 francs est trop faible au vu des souffrances qui sont liées à l’enquête dont le recourant a été l’objet pour viol. Tribunal cantonal vaudois

En revanche, le TC a estimé qu’il fallait revoir à la hausse le montant du tort moral accordé au recourant. «L’indemnisation de 510 francs est trop faible au vu des souffrances qui sont liées à l’enquête dont le recourant a été l’objet», a jugé le TC. «Le fait que le prévenu s’est retrouvé accusé à tort de viol et de trafic de drogue alors qu’il a déposé plainte à la suite d’une agression dont il ne comprenait pas, et pour cause, les motifs est de nature à augmenter l’atteinte à la personnalité engendrée par l’enquête», a retenu le TC. La Cour a fixé le montant du tort moral à 3000 francs.

*Prénom d’emprunt