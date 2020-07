Indonésie

Accusé de 300 abus sur mineur, un Français de 65 ans se suicide

Un retraité français soupçonné d'abus sexuels sur plus de 300 mineurs est mort en détention en Indonésie après un suicide présumé, a annoncé lundi la police locale.

Risque de lourde peines

L'homme avait installé un studio dans sa chambre d'hôtel et attirait des mineurs en leur proposant de travailler comme modèles, selon la police. Il était apparu menotté et vêtu de la chemise orange des prisonniers et d'un masque noir, jeudi, au cours d'une conférence de presse de la police. Celle-ci a précisé avoir trouvé des vidéos de plus de 300 mineurs âgés entre 10 et 17 ans sur son ordinateur et le soupçonne d'avoir filmé ses actes sexuels.