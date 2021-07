Nyon (VD) - Accusé d’abus sur des détenues, l’ex-cuistot de la Tullière est acquitté

La semaine dernière, le procureur Éric Mermoud avait requis une peine de 30 mois d’emprisonnement, dont 6 mois ferme contre l’ex-chef de l’atelier cuisine de la prison La Tuilière à Lonay (VD), accusé de contraintes et relations sexuelles avec deux détenues entre décembre 2019 et février 2020. Mardi, le Tribunal correctionnel de La Côte n’a finalement pas donné gain de cause aux plaignantes d’origines brésiliennes, depuis libérées et retournées dans leurs pays.