Accusé d’agression, Jonathan Majors pourrait tout perdre

Pour son avocate, Jonathan Majors est «totalement innocent», mais les accusations qui pèsent sur l’acteur de 33 ans sont lourdes. Le 25 mars dernier, l’interprète de Kang, grand méchant du prochain Marvel «Avengers: The Kang Dynasty», a été interpellé après avoir agressé sa compagne à l’arrière d’une voiture à New York. Victime de strangulation et souffrant de «blessures au niveau de la tête», la trentenaire a été emmenée à l’hôpital. Des SMS de cette dernière destinés à l’acteur, sortis ces dernières heures dans les médias, viennent l’accabler davantage.

Viré par Marvel?

Depuis, même s’il se défend des faits dont on l’accuse, le comédien aurait été lâché par ses agents et viré de plusieurs projets, relatent les médias américains. De quoi menacer la carrière de cette étoile montante d’Hollywood, actuellement à l’affiche de deux films à gros budget, «Creed III» et «Ant-Man et la Guêpe: Quantumania». Il devra passer devant le tribunal le 8 mai prochain, après avoir été inculpé par le procureur de New York. Pour l’heure, Marvel n’a pas souhaité commenter l’affaire et n’a pas prévu de recaster son rôle. Les rumeurs courent sur son maintien ou non dans le projet de Marvel, qui aurait déjà trouvé son remplaçant.