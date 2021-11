Politique et télévision : Accusé d’agression sexuelle et de viol, Nicolas Hulot quitte la vie publique

L’ex-présentateur et ministre Nicolas Hulot a révélé qu’un reportage de l’émission «Envoyé spécial» l’incriminait dans une nouvelle affaire de viol. Il s’en défend et se retire.

L’ancien ministre et animateur de télévision Nicolas Hulot, visé par de nouvelles accusations d’agression sexuelle et de viol, qu’il a dévoilées mercredi et démenties, a annoncé sur BFMTV quitter «définitivement la vie publique». «Je vais quitter la présidence d’honneur de ma fondation, pour la protéger des salissures. Je quitte définitivement la vie publique, parce que je suis éc œ uré», a-t-il déclaré. «Pourquoi pérenniser une notoriété qui me fait subir ce qu’un homme peut subir de pire?»