Accusé d’agressions sexuelles, Percy Hynes White réagit

Percy Hynes White a attendu près de six mois avant de prendre la parole.

En janvier 2023, plusieurs jeunes femmes avaient accusé Percy Hynes White de viol et d’agression sexuelle , déclarant que l’acteur canadien de 21 ans avait notamment organisé des soirées pour abuser de lycéennes, après leur avoir fait boire de l’alcool.

Après plusieurs mois de silence, celui qui incarne Xavier Thorpe dans la série «Mercredi», aux côtés de Jenna Ortega , s’est exprimé sur Instagram . «Plus tôt cette année, une personne que je n’ai jamais rencontrée a démarré une campagne de désinformation en ligne à mon encontre. À cause de cela, des informations sur ma famille ont été divulguées et mes amis ont reçu des menaces de mort», a-t-il commencé.

Percy Hynes White a poursuivi en niant fermement tout comportement criminel et en affirmant que de telles accusations, sans fondement, pouvaient susciter de la méfiance à l’égard des victimes. Il a terminé son message en remerciant les personnes qui l’avaient soutenu et en demandant à ce que le harcèlement de sa famille, de ses amis et de ses collègues cesse.