Accusé d’aider Kiev, le boss du groupe Wagner réplique aussi sec

Le journal dit s’appuyer sur des documents des services secrets américains ayant fuité et des responsables ukrainiens et américains anonymes. Ces affirmations, qui ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante, sont publiées au moment où Evgueni Prigojine et l’état-major russe sont à couteaux tirés, sur fond de rivalités au sein des forces de Moscou dans le cadre du conflit en Ukraine.