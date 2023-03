Tessin: restes humains retrouvé dans le jardin d’un croque-mort

«Ils disent que j’enterrais des restes humains dans le jardin de notre entreprise la nuit. C’est de la folie!» Fernando Coltamai, 72 ans, propriétaire de l’entreprise de pompes funèbres de Mendrisio (TI) fait l’objet d’une enquête pour trouble à la paix des morts et escroquerie. Il aurait facturé des incinérations alors qu’il aurait enterré les corps autour de son entreprise.

Depuis lundi, des pelleteuses creusent le terrain de Coltamai onoranze funebri. Trois jours plus tard, selon «La Regione», des fragments d’os auraient été trouvés. À savoir si une infraction pénale se profile? Il est trop tôt pour l’affirmer. Notamment parce que, écrit le journal, la terre utilisée pour niveler le terrain pourrait provenir de l’ancien chantier d’un cimetière de la région. Pour en savoir plus, les travaux d’excavation se poursuivront ces prochains jours, jusqu’à une profondeur de deux mètres.

De la jalousie?

Dans sa vie professionnelle, Fernando Coltamai a «célébré» quelque 15’000 obsèques. Et il le dit avec une certaine fierté. En 2022, son entreprise a réalisé 147 cérémonies sur un total de 189 dans sa zone d’activité. Un monopole qui, il y a quelque temps, avait également déclenché une double interpellation, municipale et cantonale, de la part du politicien Massimiliano Robbiani. «Nous sommes toujours attaqués à droite et à gauche, soupire l’entrepreneur. Il y a beaucoup de jalousie». Il ajoute que la plainte qui a conduit à l’enquête proviendrait d’un ancien employé.