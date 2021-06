Zurich - Accusé d’avoir eu des gestes déplacés envers ses mannequins

Le prévenu est accusé de contrainte sexuelle et d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

D.L., propriétaire d’une agence de mannequinat zurichoise, aurait harcelé plusieurs jeunes hommes et ce durant des années. L’affaire a été révélée au grand jour, en juin 2020, avec la mise en ligne d’un compte Instagram contenant des témoignages de victimes présumées et des captures d’écran de discussions entre l’agent de 34 ans et les jeunes hommes qui l’accusent.