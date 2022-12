Drake : Accusé d’avoir malmené une conquête

Drake serait-il un goujat lors de ses rendez-vous galants? C’est en tout cas ce qu’affirme une femme qui l’accuse de l’avoir malmenée après une soirée romantique avec lui, rapporte TMZ . Sur TikTok, celle-ci raconte que le rappeur, qui a perdu un million de dollars sur un pari , lui aurait envoyé un message privé le 13 novembre 2022, après la publication d’une story où, vêtue de lingerie, elle parlait de la musique de l’artiste. Les deux auraient commencé à converser et le Canadien de 36 ans aurait proposé à son interlocutrice de lui réserver un vol en jet privé pour le rejoindre à Los Angeles, trois jours plus tard.

Une fois arrivée dans la villa de Drake, l’invitée aurait eu l’obligation de signer un accord de non-divulgation sur ce qui allait se passer durant leur rencontre. «À un moment donné, il n’arrêtait pas de me frotter le ventre et de me poser des questions. Il voulait savoir si je voulais des enfants», raconte-t-elle. Ils auraient ensuite bu de l’alcool avant de coucher ensemble, sans se protéger. Cependant, la soirée se serait mal terminée au moment où la conquête de l’artiste a voulu l’enregistrer avec son smartphone. Furieux, Drake le lui aurait alors arraché des mains, en lui ordonnant de quitter les lieux. L’accusatrice dit avoir des preuves de ce qu’elle avance. Sa vidéo devenue virale, puis supprimée, a fait réagir l’interprète du tube «One Dance». Dans un message publié sur Instagram mercredi 28 décembre 2022, Drake a assuré qu’il n’avait jamais rencontré cette femme, ni lui avoir parlé et encore moins de lui avoir réservé un vol. «J’espère que les gens commenceront à faire autre chose de la vie qui nous a été donnée. C’est triste», a-t-il ajouté.