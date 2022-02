Zurich : Accusé d’avoir publié un tweet raciste, il est acquitté

Un élu UDC s’est retrouvé devant le juge après un commentaire qu’il avait fait à la suite d’un drame qui s’était passé en 2020 à Hanau (All). La justice l’a acquitté.

En février 2020, un extrémiste de droite de 43 ans a tué neuf personnes issues de l’immigration dans la ville allemande de Hanau. Peu après ce drame, le député zurichois UDC Claudio Schmid avait tweeté: «À Hanau (All), au «Bosphore» de Frankfurt (All), il y a manifestement eu un grand enrichissement. Qui n’a bien sûr rien à voir avec l’immigration de masse incontrôlée, ni avec la violence et la criminalité en bande venant de l’étranger.» Selon l’acte d’accusation qui l’a conduit devant le juge, il a diffusé un contenu raciste. En qualifiant le drame de Hanau d’«enrichissement», il a nié le droit à l’existence de toutes les personnes issues de l’immigration.