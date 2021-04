Jean-Baptiste Guégan : Accusé d’avoir tabassé son voisin

Le chanteur Jean-Baptiste Guégan aurait eu une violente altercation avec son voisin. Ce dernier a porté plainte.

Jean-Baptiste Guégan serait-il un homme violent? Selon le journal « Nord Eclair », le sosie vocal de Johnny Hallyday, récemment installé dans la ville de Tournai, en Belgique, aurait frappé son voisin, le 15 mars 2021 aux alentours de 23h30. Ce dernier serait venu toquer à la porte du Français de 37 ans pour lui demander de baisser le volume de sa musique. C’est la compagne de l’artiste, Virginie Bustin, qui lui aurait ouvert et le ton serait vite monté entre eux. C’est là que Jean-Baptiste, éméché, serait intervenu en frappant l’homme de plusieurs coups au visage, suivis d’un coup de pied qui l’aurait fait tomber dans les escaliers de l’immeuble. Furax, la supposée victime a porté plainte pour coups et blessures.

Si le gagnant de «La France a un incroyable talent», en 2018, n’a pas réagi à cette affaire, sa copine, elle, clame son innocence: «Nous voyageons entre Tournai et Paris, régulièrement, je ne peux même pas vous dire si nous étions à Tournai le 15 mars. Jean-Baptiste étant un personnage public, il ne ferait pas ça.» De son côté, l’avocat du voisin a assuré qu’une instruction était en cours. Virginie a confirmé que Jean-Baptiste se rendra à la police fin avril. «Nous sommes dans le flou le plus complet. C’est une histoire folle, on ne comprend pas, on veut des explications, dit-elle. Nous avons tenté de joindre la police de Tournai, mais les personnes étaient en vacances…»