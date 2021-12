Fribourg : Accusé d’avoir tué illégalement une laie, un garde-faune est finalement blanchi

Pratique interdite aux chasseurs, tirer avec un silencieux et des lunettes de visée nocturne faisait partie intégrante de sa mission.

Les garde-faunes surveillent et régulent les sangliers (photo prétexte).

Le garde-faune auxiliaire qui avait été dénoncé pour infraction aux lois sur la chasse et les armes, en juillet 2020, a été blanchi de toute accusation. Il se limitait à effectuer son travail. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’État de Fribourg.

Pour rappel, à la suite d’un contrôle de la circulation routière, la Police cantonale l’avait dénoncé. Il lui était reproché d’avoir utilisé un silencieux et d’avoir transporté une arme chargée dans son véhicule. Condamné dans un premier temps par ordonnance pénale par le Ministère public, le garde-faune avait fait opposition. L’affaire est donc arrivée sur le bureau du juge de police de la Sarine, qui a rendu son verdict le 9 novembre.

Les tirs de sangliers sont nécessaires

Ce dernier met en évidence que le garde-faune auxiliaire a suivi scrupuleusement les instructions du Service des forêts et de la nature (SFN) et avait appliqué consciencieusement et de bonne foi toutes les précautions nécessaires dans l’exercice de la mission qui lui avait été confiée. Il venait d’effectuer un tir, de nuit, sur une laie dont le corps se trouvait sur le panier attelé au crochet de son véhicule.