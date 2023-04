Zurich: Accusé d’avoir violé deux femmes, il nie les faits

Le prévenu risque une lourde peine de prison et de devoir quitter la Suisse. 20Min/Taddeo Cerletti

Les deux victimes auraient dit «non», mais il n’en aurait pas tenu compte et aurait abusé d’elles sexuellement. Mercredi dernier, un Espagnol de 22 ans, accusé de deux viols et de lésions corporelles , a comparu devant le Tribunal de district de Zurich. Il dort en prison depuis juin 2022.

Selon l’acte d’accusation, le jeune homme a fait la connaissance de sa première victime lors d’une sortie. Alors que la femme s’apprêtait à rentrer chez elle, il a proposé à cette Colombienne de commander une voiture Uber pour elle. Au lieu de cela, il l’a emmenée dans une boulangerie où il a tenté de l’agresser sexuellement. Lorsqu’elle s’est défendue, le jeune homme de 22 ans l’a frappée et étranglée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Puis, il l’a conduite dans un parc public pour la violer.

Cinq mois plus tard, le prévenu a été éconduit par une jeune lors d’une soirée privée. Il a alors administré des gouttes de la drogue du violeur à cette mineure, ce qui a provoqué chez elle des nausées et des étourdissements. Sous prétexte de vouloir prendre soin d’elle, il l’a emmenée dans une chambre, avant de l’abuser sexuellement malgré les refus de sa victime.

L’accusé nie en bloc

Face à la cour, le musculeux Espagnol a nié ces accusations. Concernant le premier cas, il a affirmé qu’il n’avait «jamais accompagné cette femme dans une boulangerie». Au contraire, il se serait trouvé dans une boîte de nuit au moment des faits, ce dont d’autres personnes pourraient témoigner. Pour le second cas, il a assené: «Il n’y a jamais eu de rapport sexuel.»

«Il n’y a aucun doute sur le fait que l’accusé a violé les femmes», a pour sa part déclaré le procureur lors de son réquisitoire. Des traces d’ADN de l’accusé ont en effet été retrouvées dans le vagin de la Colombienne, ainsi que dans celui de la mineure.

Six ans et six mois de prison requis

Le procureur a requis une peine d’emprisonnement de six ans et six mois pour le jeune homme de 22 ans. En outre, l’accusé devra être expulsé du pays pour dix ans. L’avocat de la défense a toutefois interprété les faits différemment. Il a demandé un acquittement total. Concernant la première affaire, «aucun sperme n’a été trouvé dans le vagin de la femme. Mais mon client et elle avaient auparavant fait la fête ensemble dans un club et s’étaient touché les mains. Les traces d’ADN ont donc pu être transférées par l’intermédiaire d’un tampon ou lors de tout autre contact avec leurs parties intimes». L’homme de loi a avancé la même explication pour le deuxième cas, précisant qu’il n’existait aucune preuve que son client ait été en possession de GHB.

Le jugement sera prononcé ultérieurement.