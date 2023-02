Neuchâtel : Accusé d’avoir violenté sa belle-fille, il est acquitté

La procureure avait requis 2 ans de prison et 7 ans d’expulsion du territoire suisse.

Tentatives de viol, de contrainte sexuelle ou encore menaces de mort: les accusations portées par une jeune femme à l’encontre du père de son mari étaient très lourdes. Des faits niés en bloc par la défense. Face au manque de preuves matérielles et à des incohérences dans la plainte déposée auprès de la police zurichoise, la justice neuchâteloise a décidé d’innocenter le prévenu.

Selon la jeune femme, les faits se seraient déroulés entre août 2019 et décembre 2020 dans un appartement neuchâtelois. Elle y vivait avec son mari et ses beaux-parents. Une situation qui l’aurait poussée à fuir le domicile pour se réfugier temporairement à La Chaux-de-Fonds. Elle a depuis quitté la Suisse et vit au Kosovo, rapporte arcinfo.ch.