Vaud

Accusé de chantage à la sextape, il reste en prison

Un homme s’est servi de vidéos d’ébats sexuels pour obtenir des faveurs de son ex-compagne. Il va devoir rester sous les verrous, malgré ses demandes de libération.

C’est le danger des vidéos intimes: elles peuvent être utilisées contre les «acteurs» en cas de conflit. Dès 2017, un homme a obligé son ex-compagne à entretenir des relations sexuelles non consenties et filmées, promettant d’effacer les images par la suite. Mais il ne l’a jamais fait. Au contraire, il a profité de nouveaux rendez-vous pour tourner de nouvelles images à l’insu de sa partenaire.

Vidéos partagées

Ces vidéos se sont ajoutées à celles que la femme lui avait elle-même envoyées durant leur relation. L’homme ne s’est pas contenté de garder cette collection pour lui. Il l’a partagée avec le fils de 13 ans de cette dernière, son ex-mari et son employeur, notamment. L’homme a aussi écrit au Service de protection de la jeunesse, accusant son ex d’abus sexuels sur ses propres enfants. «Je vais te ruiner et te déchirer», l’a-t-il insultée, la menaçant encore de «s’occuper de son cas».

Pas de remise en liberté

La femme a finalement déposé plainte et le maître-chanteur présumé a été arrêté le 18 octobre dernier. Comme il avait déjà eu un comportement similaire par le passé, il demeure en prison depuis lors. Malgré ses demandes pour en sortir, la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal en a décidé autrement.

L’homme est notamment prévenu de viol et de contrainte. Souffrant de troubles de la personnalité, il conteste les accusations et soutient que le fils de son ex n’a pas pu avoir accès aux fichiers des ébats de sa mère. Son comportement est inquiétant, est-il relevé dans le dossier. La récidive ne peut ainsi être exclue.