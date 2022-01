Iran : Accusé de «corruption sur terre», il risque la peine de mort

Détenu depuis plus d’un an, l’opposant Habib Farjollah Chaab dirigeait le «Mouvement arabe de lutte pour la libération d’Ahvaz», considéré comme un groupe terroriste par les autorités.

L’opposant irano-suédois Habib Farjollah Chaab. AFP

L’opposant irano-suédois Habib Farjollah Chaab, détenu depuis plus d’un an en Iran, a été accusé mardi de «terrorisme» et surtout de «corruption sur terre», la charge la plus grave du code pénal iranien qui entraîne généralement la peine capitale.

Un procès retransmis à la TV

Fait rarissime dans des affaires de sécurité, la télévision d’Etat a diffusé en différé le procès de cet opposant. Le président du tribunal a annoncé une nouvelle audience sans préciser la date. Dans la salle de la branche 26 du tribunal révolutionnaire à Téhéran, avaient pris place des parents des victimes d’attentats attribués à son groupe. Ils arboraient les photos de leurs proches.

Le groupe de l’ASMLA (Mouvement arabe de lutte pour la libération d’Ahvaz), dont Habib Farjollah Chaab est le chef, est considéré comme un mouvement terroriste par les autorités iraniennes. «Selon l’enquête menée par le ministère des Renseignements, les aveux de l’inculpé et les preuves en possession du tribunal, Habib Chaab est accusé d’avoir, par le biais de son organisation, propagé la «corruption sur terre», dirigé et organisé le groupe appelé le Mouvement arabe de lutte pour la libération d’Ahvaz». Il est également accusé d’avoir «planifié et mené des actions terroristes et détruit des biens publics», a expliqué le procureur.

Actions terroristes

«Le groupe a mené des actions terroristes horribles avec l’utilisation de bombes contre des biens publics». «Il a commis des vols à main armée et des actions terroristes qui ont blessé et tué 74 citoyens iraniens», a martelé le procureur. Selon lui, le principal objectif du groupe était «la désintégration de la province iranienne du Khouzestan et l’établissement d’un Etat arabe».

Outre l’accusé, six autres dirigeants du groupe installés dans des pays européens, dont le Danemark, les Pays-Bas et la Suède étaient chargés de commettre des attentats terroriste en Iran, selon le procureur. L’accusation a montré des vidéos d’hommes armés et cagoulés menant des exercices militaires.

En novembre 2020, la télévision iranienne avait diffusé une vidéo de Habib Chaab, dans laquelle il reconnaissait notamment travailler pour les services de renseignement saoudiens. Il s’accusait également d’un attentat meurtrier ayant visé en septembre 2018 un défilé militaire à Ahvaz, chef-lieu de la province du Khouzestan. La population de la province du Khouzestan, riche en pétrole, compte une importante minorité arabe, qui se plaint d’être laissée pour compte par les autorités. Le Khouzestan avait été l’un des points chauds de la vague de contestation, violemment réprimée en novembre 2019.