Vaud: Accusé de faire vivre un enfer à ses voisins, il risque 7 mois de prison

En 2016, sa cliente, mère de famille, a refusé les avances du prévenu, et il ne l’aurait pas supporté. Entre une queue de poisson en voiture, des doigts d’honneur en veux-tu en voilà et autres comportements menaçants, le Vaudois s’est tout permis, à en croire l’acte d’accusation. Le Ministère public vaudois a fait état d’un «stress quotidien» pour ces parents et leurs deux filles, qui avaient entre 8 et 13 ans à l’époque des faits. Mais le prévenu conteste les actes reprochés. Pour lui, qui se dit victime d’une machination, cette famille déposerait des plaintes pour se venger de lui.

«C’est un prédateur»

Pourtant, l’accusé a déjà été condamné en 2020 pour des faits similaires avec la même famille, et le Tribunal cantonal ne lui a pas non plus donné raison, confirmant une peine pécuniaire avec sursis. «C’est du harcèlement obsessionnel, et pour cette famille c’est invivable. C’est un prédateur. Les filles n’osent plus aller à pied à l’école et leur mère s’enferme à clé sur son lieu de travail», déplore leur avocate. L’homme est même accusé d’avoir écrit à l’employeur du père de famille pour dire combien ce dernier était violent envers sa femme et ses deux enfants.