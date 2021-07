Vaud - Accusé de faire voir des films pornos à ses garçons

Les deux enfants ont été confrontés à des images choquantes. iStock

Le quadragénaire jugé jeudi au Tribunal correctionnel, à Vevey, est-il un monstre ou un pauvre bougre victime de sa compagne alcoolique et vengeresse? Il est accusé d’avoir notamment réveillé en pleine nuit ses garçons d’alors 6 et 8 ans pour les amener au salon regarder des films pornos pendant que la mère dormait, d’août 2014 à fin mai 2015. Il les aurait parfois bâillonnés ou attachés et se serait masturbé devant eux en leur demandant de se toucher aussi.

Mère plaignante et prévenue

Lui clame son innocence depuis six ans. Comme l’ont reconnu des experts, il s’est beaucoup impliqué auprès de ses enfants, ravagés par des problèmes psy et sous médicaments en foyer d’accueil, après le décès de leur mère en été 2018. Elle était à la fois plaignante et prévenue dans cette affaire. Gravement alcoolique et dysfonctionnelle, elle laissait des films d’horreur et des jeux vidéo violents à ses enfants quand le papa allait travailler. Le couple se disputait souvent violemment devant eux et se cachait peu durant ses ébats sexuels.

À cette période, des intervenants scolaires et sociaux ont constaté des comportements déplacés à connotation sexuelle à l’école. Le prévenu met en cause la mère, qui aurait influencé les gosses contre lui. Après le décès de cette dernière, les fils ne l’ont plus accusé et des rapports le désignent comme facteur stabilisant pour eux. Verdict aujourd’hui.