France : Accusé de favoritisme, un ministre «conteste l’idée d’un arrangement»

«En mai 2020, un article de presse a cru pouvoir mettre en cause mes relations avec un groupe d’eau dans la ville d’Annonay dont j’étais le maire» et «le parquet financier a ouvert une enquête et procédé à de très nombreuse vérifications», a déclaré le ministre sur France Inter.