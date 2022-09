France : Accusé de harcèlement moral, Julien Bayou démissionne

Julien Bayou jette l’éponge. Accusé de harcèlement moral par son ex-compagne, l’écologiste français a annoncé lundi matin sa démission de son poste de secrétaire national d’Europe Écologie Les Verts (EELV) et de la présidence du groupe écologiste à l’Assemblée nationale. Bayou a dénoncé une situation «intenable», dans un communiqué.

«Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusateurs-ices disent qu’ils ne sont pas pénalement répréhensibles, et dont je ne peux pour autant pas me défendre puisqu’on refuse de m’entendre», a-t-il expliqué. Il tiendra une conférence de presse à 16 h à Paris.