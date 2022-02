Etats-Unis – Accusé de harcèlement, un conseiller de Biden démissionne

États-Unis : Accusé de harcèlement, un conseiller de Biden démissionne

Un haut conseiller scientifique de la Maison-Blanche a présenté sa démission lundi à la suite d’accusations de harcèlement sur le lieu de travail, un comportement vis-à-vis duquel Joe Biden avait promis en début de mandat d’être intransigeant.

«Je suis anéanti d’avoir fait souffrir d’anciens et actuels collègues par la façon dont je leur ai parlé», a écrit dans sa lettre Eric Lander, directeur du bureau pour les politiques scientifiques et technologiques. «J’ai cherché à me pousser moi-même et à pousser mes collègues à atteindre nos objectifs communs, parfois en remettant en question et en critiquant», écrit-il tout en reconnaissant «être allé trop loin».