C’est un chiffre record en Suisse depuis le début de l’épidémie: mercredi soir, le Canton de Vaud a placé 2500 étudiants de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) en quarantaine après plusieurs «fêtes privées» et plus d’une dizaine de cas de Covid avérés. Tracer chaque cas et ses contacts aurait été une tâche herculéenne et une mise en quarantaine «plus ciblée» impossible pour les équipes de traçage. Tous les élèves du niveau bachelor sont concernés, sans distinction de leur participation, ou non, aux fêtes.