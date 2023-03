Genève: Accusé de menace, un gardien de prison condamné en appel 

«Martin, ton projet, on n’en veut pas. Tu veux voir qui est le plus fort…[...] Tu verras…ABE.» L’auteur de ce message, un gardien de la prison de Champ-Dollon, a été condamné en appel. Une décision qui fait suite à plusieurs rebondissements judiciaires. Sanctionné à 30 jours-amende avec sursis , en 2021, l’employé, qui avait adressé ses mots à l’ex-directeur de l’établissement de manière anonyme, avait obtenu gain de cause et s’était vu blanchi en première instance . Un verdict que la Chambre pénale vient d’annuler, relate la « Tribune de Genève ».

La Cour de justice l’a reconnu coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Selon elle, l’anonymat de la lettre, le travestissement de l’écriture – le gardien l’a rédigée avec sa main gauche – et l’emploi du tutoiement et de multiples points de suspension constituent bien une menace. Les juges ont toutefois renoncé à lui infliger une peine, estimant ses regrets et ses excuses sincères. L’avocat du prévenu, Me Robert Assaël, a annoncé qu’il avait d’ores et déjà saisi le Tribunal fédéral.