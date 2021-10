En marge de la mégapanne… : Accusé de monopole illégal, Facebook lance la riposte

Le régulateur américain a déposé en août une plainte contre Facebook, l'accusant d'abus de position dominante. Le géant des réseaux sociaux a tenté lundi de faire annuler la procédure.

Pratiques dénoncées

Neutralité mise en cause

Les avocats de Facebook estiment en outre que le dossier de la FTC ne tient pas, parce que la présidente de l’autorité, Lina Khan, ne serait pas neutre. Son implication «est d’autant plus inquiétante que ses commentaires publics sur Facebook vont bien au-delà du rapport du Congrès (ndlr: qui sous-tend la plainte) et révèlent que Madame Khan cherche à servir ses propres intérêts», argumentent-ils.

Nommée par Biden à 32 ans

La juriste de 32 ans, nommée à la tête de l’institution en juin par le président démocrate Joe Biden, est réputée pour son hostilité aux monopoles des grandes plateformes technologiques. Mais la FTC a déjà rejeté une requête de Facebook de la disqualifier. Dans son dossier mis à jour en août, la FTC a fait valoir que «les réseaux sociaux personnels constituent un type de service en ligne unique et distinct», et un marché contrôlé à plus de 65% par Facebook, avec sa plateforme principale et Instagram – donc un monopole.