Canada

Accusé de racisme, le chanteur Bryan Adams s’excuse

Sur Instagram et Twitter, le chanteur Bryan Adams s’est lâché et a vertement critiqué la Chine, pays à l’origine de la pandémie. Il s’est excusé mardi.

L’artiste a dénoncé dans des messages postés lundi sur Instagram et Twitter, l’annulation de ses concerts à venir au Royal Albert Hall de Londres: «Merci à des p… de mangeurs de chauve-souris et vendeurs dans des marchés d’animaux qui créent le virus, cupides bâtards».

Suppression du message

Bryan Adams avait auparavant supprimé son message controversé sur Twitter, même s'il est resté visible sur Instagram. «C’est tellement irresponsable et tellement raciste», a déploré auprès de l’AFP Amy Go, responsable du Conseil national sino-canadien.

«C’est une star canadienne et il alimente les flammes du racisme anti-chinois, en contribuant à la hausse des railleries haineuses et des attaques flagrantes (physiques) contre les personnes chinoises et asiatiques au Canada et partout dans le monde», a-t-elle ajouté.