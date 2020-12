Un dramatique accident s’était produit en juin 2019, à Dornach (SO). Un cycliste, alors âgé de 38 ans, avait été grièvement blessé par un jeune conducteur qui effectuait un dépassement au volant d’une McLaren. Plus d’un an après les faits, le Ministère public a déposé l’acte d’accusation contre le Suisse de 24 ans. Dans un communiqué publié ce jeudi, il l’accuse de tentative de meurtre.