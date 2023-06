Etats-Unis: Accusé de tricherie aux échecs, Hans Niemann débouté en justice

L’Américain de 20 ans, un prodige selon ses proches, avait déposé une plainte en diffamation dans un tribunal de l’État du Missouri, dans cette affaire retentissante qui a ébranlé le monde des échecs et passionné des millions d’internautes.

Ses allégations ont ensuite été reprises par le grand maître international Hikaru Nakamura et la première plateforme d’échecs en ligne au monde, chess.com, selon qui le jeune grand maître a «probablement triché» au moins 100 fois en ligne. Hans Niemann a reconnu avoir triché sur chess.com, quand il avait entre 12 et 16 ans, mais nie avoir continué et s’est dit «prêt à jouer nu» pour prouver son talent.