Football: Accusé de viol, Dani Alves reste en prison

«Risque élevé de fuite»

Les conseils du Brésilien estiment de leur côté que le «risque de fuite est impensable» et ont proposé la possibilité d’une caution ainsi que le retrait de ses deux passeports (espagnol et brésilien) pour rassurer le juge.

Près de 4 mois en prison

Footballeur le plus titré de l’histoire, avec 43 trophées, Alves a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016, où il a remporté 23 trophées. Il a également joué pour des équipes telles que la Juventus et le Paris Saint-Germain.