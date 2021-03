Neuchâtel : Accusé de viol, il est acquitté et reçoit 2’800 fr

Un requérant d’asile camerounais poursuivi pour viol sur une femme ayant un léger retard mental est libre grâce «au bénéfice du doute. Il sera dédommagé pour avoir subi une détention avant jugement.

Comme dans la quasi totalité des affaires de viol, c’était la parole de l’un contre celle de l’autre et il n’y a pas de témoin. Un requérant d’asile camerounais poursuivi pour viol et acte sexuel avec une personne incapable de discernement a été acquitté lundi par le Tribunal du Littoral, à Neuchâtel. Selon arcinfo, la Cour n’a décelé aucun signe de contrainte sur la jeune plaignante souffrant d’un léger retard mental. Les faits litigieux ont eu lieu en octobre 2019. La jeune femme dit avoir contacté le requérant d’asile pour qu’il lui fournisse du cannabis. Mais celui-ci a pensé qu’elle voulait autre chose. Après avoir vainement cherché une chambre d’hôtel au prix abordable, ils ont finalement atterri chez un pote. Avant l’acte sexuel, le prévenu a demandé à sa partenaire d’un jour si elle avait des préservatifs. Réponse: «ça, je m’en fous». Pour la présidente du Tribunal, cette phrase peut être légitimement interprétée comme un oui à un rapport sexuel non protégé.