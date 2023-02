Armie Hammer : Accusé de viols, il fait son mea-culpa

Armie Hammer a donné sa première interview depuis qu’il a été accusé de viol au début de 2021. L’acteur, connu pour ses rôles dans les films «The Social Network» et «Call Me by Your Name», a admis avoir été violent dans ses relations sexuelles, mais a nié tout comportement criminel, affirmant que les rencontres qui ont entraîné les accusations contre lui étaient consensuelles. Cependant, celui qui a fait l’objet d’un documentaire intitulé «House of Hammer» a décrit son attitude comme celle d’un «abruti». «Je suis ici pour assumer mes erreurs, assumer la responsabilité du fait que j’étais un connard, que j’étais égoïste, que j’utilisais les gens pour me sentir mieux, et quand j’avais fini, je passais à autre chose. Je suis aujourd’hui une personne en meilleure santé, plus heureuse et plus équilibrée», a déclaré l’Américain de 36 ans qui a suivi une cure de désintoxication contre ses addictions à la drogue, à l’alcool et au sexe en 2021.