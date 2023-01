Justice française : Accusé de viol, le ministre de l’Intérieur sera fixé mardi

Elle souhaitait alors faire réviser une condamnation de 2005 pour chantage et appels malveillants à l’égard d’un ex-compagnon. Selon elle, Gérald Darmanin lui avait fait miroiter, lors d’une soirée, son possible appui via une lettre qu’il s’engageait à rédiger auprès de la chancellerie.

«Vous aussi, il va falloir m’aider»

Un échange de SMS entre eux, neuf mois plus tard, est au cœur du dossier. La plaignante lui écrit: «Abuser de sa position. Pour ma part, c’est être un sale con. Quand on sait l’effort qu’il m’a fallu pour baiser avec toi. Pour t’occuper de mon dossier.» Gérald Darmanin lui a répondu: «Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner?»