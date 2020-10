Canada : Accusé de viol, l’ex-producteur Gilbert Rozon nie lors du procès

Jugé pour viol dans une affaire datant de 1980, Gilbert Crozon a contredit le témoignage de la plaignante lors du procès, mercredi à Montréal.

Gilbert Rozon a raconté que la victime présumée et lui, qui se connaissaient, s’étaient retrouvés dans la maison d’une amie, qui était absente, après une soirée en discothèque. «Je la trouvais mignonne. Je pense qu’elle me trouvait mignon aussi». Après avoir commencé à s’embrasser et à se caresser autour d’un feu, il a senti que la plaignante, alors âgée de 20 ans, ne voulait pas aller plus loin. Il est donc allé se coucher dans une chambre où cette dernière l’a rejoint dans la nuit, selon sa version des faits.