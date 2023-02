Football : Accusé de viol, Mason Greenwood ne fait plus l’objet de poursuites judiciaires

Suite au «retrait de témoins clés» et à «de nouveaux éléments», la police britannique a abandonné toutes les poursuites judiciaires visant le joueur de Manchester United.

Mason Greenwood n’a plus rejoué depuis le 22 janvier 2022.

Les poursuites judiciaires visant l'attaquant de Manchester United Mason Greenwood, qui avait notamment été accusé de tentative de viol et d'agression, ont été abandonnées, a annoncé jeudi la police britannique. Le footballeur de 21 ans, «qui avait été arrêté et poursuivi dans le cadre d'une enquête ouverte en janvier 2022, ne fait plus l'objet de poursuites criminelles», a indiqué la police du Greater Manchester dans un communiqué.