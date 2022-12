Grisons : Accusé de viol par une stagiaire de 24 ans, un juge haut placé démissionne

Une juriste de 24 ans ayant effectué un stage de six mois au Tribunal des Grisons de Coire dès juillet 2021 accuse un juge haut placé de l’avoir de l’avoir harcelée sexuellement et violée. Elle a déposé une plainte.

Mercredi, le principal intéressé a fait savoir par l’intermédiaire d’une avocate qu’il démissionnait de son poste au Tribunal administratif des Grisons «après d’intenses réflexions et consultations avec son entourage proche», écrit la télévision alémanique SRF. Il souhaite ainsi protéger sa famille, l’institution et lui-même, et permettre de mener une enquête neutre et indépendante.