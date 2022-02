Nyon : Accusé de viol, un Britannique risque un retour forcé

Le Tribunal d’arrondissement de la Côte doit trancher sur une affaire de viol. L’accusé a plaidé la relation consentie. La victime, elle, dit n’avoir jamais accepté de coucher avec lui.

Un Britannique risque deux ans de prison ferme et une expulsion du territoire suisse pendant cinq ans. Jugé vendredi au Tribunal d’arrondissement de la Côte, le trentenaire est accusé de contrainte sexuelle et de viol sur une jeune étudiante de dix ans sa cadette.

Les faits se sont produits dans la nuit du 27 au 28 février 2020, comme le raconte «La Côte». La plaignante décide de sortir boire un verre avec une amie à Nyon où elles font la connaissance d’autres personnes. Dans un second temps, la victime poursuit sa soirée dans un second club. Progressivement, le courant passe entre elle et l’accusé. Tous deux consomment passablement d’alcool, lui y ajoute des stupéfiants. Au petit matin, le prévenu aurait commencé par embrasser de force la jeune femme. Elle aurait alors résisté et manifesté son envie de partir. En vain. L’accusé estime, lui, que leur relation était consentie.