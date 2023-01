Genève: Accusé de violence sur un réfugié: surveillant acquitté

Le foyer de l’Etoile, aux Acacias, héberge des requérants d'asile mineurs non accompagnés.

«La question de la légitime défense se pose, l’usage de la contrainte était justifié et le prévenu a eu une réaction proportionnée», a énuméré le Tribunal de police, jeudi. Verdict: l’agent de surveillance soupçonné d’avoir usé de violence à l’encontre d’un jeune requérant d’asile, en 2017 au foyer de l’Étoile ( cf. encadré), a quitté le Palais de justice lavé de toute accusation. Aujourd’hui quadragénaire, O. était prévenu de lésions corporelles simples aggravées, de contrainte et de voies de fait. Il a été acquitté des deux premiers griefs, le troisième a été classé.

La justice a estimé que la perte de conscience du plaignant, un Afghan mineur projeté au sol, n’est pas établie - K. s’est rapidement relevé, a souligné le juge. Les lésions, avérées, n’ont cependant «pas dépassé le stade d’un trouble passager». Quant à l’état dépressif et les idées suicidaires dont souffre le plaignant, le tribunal ne le nie pas: mais «ils sont préexistants aux faits et on ne peut pas en faire le reproche à l’agent».