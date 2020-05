France

Accusé de violences, Julien Guirado hospitalisé

Victime de l’acharnement des internautes après avoir admis des gestes déplacés contre son ex-compagne, le candidat de téléréalité a fait un malaise.

Depuis sa rupture d’avec Marine El Himer, annoncée par la jeune femme le 11 avril sur Instagram , Julien Guirado est sous le feu des critiques. Plusieurs personnes ont en effet soupçonné le Français de 28 ans d’avoir été violent envers son ex.

Des soupçons confirmés par le frère de Marine, Gauthier, puis par la candidate de téléréalité elle-même, évoquant «un problème»: «C’est quelque chose qu’il a en lui et qu’il faut qu’il soigne», avait-elle dit le 14 mai, dénonçant l’acharnement des internautes envers son ancien chéri. Julien avait alors parlé de «gestes déplacés» et admis avoir eu un comportement inapproprié.

Les appels au calme de Marine n’ont pas été entendus et les critiques et menaces se sont poursuivies et intensifiées au point que Julien a dû être hospitalisé. C’est le blogueur Aqababe, contacté par la mère du Prince de l’amour, qui a révélé l’information le 19 mai, photos inquiétantes à l’appui. «Voilà le résultat de cet acharnement. Julien a été hospitalisé. Il a fait un malaise. Dans la voiture, il est tombé raide», a confié la maman. De retour chez lui le lendemain, le jeune homme a rassuré ses abonnés.