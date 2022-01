Football : Accusé de violences, Mason Greenwood est suspendu

L’international Anglais de 20 ans a été suspendu jusqu’à nouvel ordre par son club de Manchester United en raison d’accusation de violences contre une femme.

Plus tôt dans la journée, une vidéo, des photos et un enregistrement audio avaient été publiés sur le compte Instagram de la jeune femme avant d’être supprimés. Ces images montraient la jeune femme le visage en sang et des contusions sur son corps, avec la mention «à tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement».