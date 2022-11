Football : Accusé de viols, Benjamin Mendy affirme que les femmes «venaient à lui»

Visé par sept accusations de viol, l’international français Benjamin Mendy a pris pour la première fois la parole pour se défendre, ce lundi lors de son procès au Royaume-Uni, niant des relations non consenties et affirmant que les femmes «venaient à lui». Âgé de 28 ans, le défenseur français, suspendu depuis plus d'un an par Manchester City, est jugé depuis début août à Chester, dans le nord de l'Angleterre, où il est accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Il risque la prison à perpétuité.