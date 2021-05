France : Accusé de viols, PPDA entendu par la justice

L’ex-présentateur star du journal télévisé le plus regardé de France, Patrick Poivre d’Arvor, a été entendu mardi dernier en audition libre par la police dans le cadre de l’enquête ouverte pour «viols» après les accusations de l’écrivaine Florence Porcel, a-t-on appris dimanche de source proche du dossier. Patrick Poivre d’Arvor, qui nie ces accusations, a été entendu par la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) de la police judiciaire parisienne, saisie de l’enquête ouverte par le parquet de Nanterre près de Paris a précisé cette source, confirmant une information de l’hebdomadaire Journal du dimanche.

«Multiples auditions»

L’affaire a éclaté après le dépôt de plainte le 15 février de Florence Porcel qui reproche au célèbre journaliste et romancier, qui présenta de 1987 à 2008 la grand-messe du 20h de TF1, la première télévision française, de lui avoir imposé un rapport sexuel en 2004 et une fellation en 2009. Depuis, de «multiples auditions», notamment de témoins éventuels des faits dénoncés ou encore des personnes faisant partie de l’environnement professionnel de Patrick Poivre d’Arvor, aujourd’hui âgé de 73 ans, et de Mme Porcel, ont été menées sans dépôt de plainte supplémentaire, avait indiqué mi-mars une autre source proche du dossier.