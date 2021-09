Afrique : Accusé de vouloir recruter des mercenaires, le Mali invoque sa souveraineté

Le gouvernement de transition malien, dirigé par les militaires, étudie la possibilité d’un contrat avec la société de sécurité privée russe Wagner.

La France et l’Allemagne ont prévenu qu’un déploiement de paramilitaires de la société de sécurité privée russe remettrait en cause leur engagement militaire au Mali.

Sans citer de pays ni la société Wagner, il affirme qu’il «ne permettra à aucun État de faire des choix à sa place et encore moins de décider quels partenaires il peut solliciter ou pas». La France et l’Allemagne ont prévenu qu’un déploiement des paramilitaires du groupe russe remettrait en cause leur engagement militaire au Mali. Et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao, 15 pays) a condamné jeudi «la volonté des autorités de la transition d’engager des compagnies de sécurité privées au Mali», sans citer de nom, s’alarmant des «conséquences certaines sur la détérioration de la situation sécuritaire» dans le pays et la région.