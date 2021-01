France : Accusé d’inceste, Olivier Duhamel se retire de la vie publique

Des révélations dans le récent livre de sa belle-fille ont poussé le célèbre politologue français à quitter toutes ses fonctions.

«Étant l’objet d’attaques personnelles, et désireux de préserver les institutions dans lesquelles je travaille, je mets fin à mes fonctions», écrit sur Twitter le politologue, qui anime par ailleurs une émission sur la radio Europe 1 et est chroniqueur sur la chaîne d’information LCI.

Le quotidien Le Monde et L’Obs dévoilent lundi les bonnes feuilles de l’ouvrage de la juriste Camille Kouchner, «La Familia grande» (Ed. Seuil), dans lequel elle accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d’avoir agressé sexuellement son frère jumeau quand il avait 14 ans. «J’avais 14 ans et j’ai laissé faire (...). J’avais 14 ans, je savais et je n’ai rien dit», écrit Camille Kouchner, maîtresse de conférences en droit de 45 ans, selon des extraits du livre. Elle et son frère sont les enfants de l’ex-ministre et médecin humanitaire Bernard Kouchner et de la professeure de droit Evelyne Pisier (morte en 2017), qui avait ensuite épousé le politologue Olivier Duhamel.