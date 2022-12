Accusé du braquage de l’UBS à Genève, l’ex-agent de stars nie

La police devant l’UBS de Cornavin après le brigandage, le 24 septembre 2013. LMS – C. Bonzon

A l’époque, il organisait des voyages en jet pour ses clients, dont l’ex-footballeur Didier Drogba et la chanteuse Rihanna, manipulait du cash à gogo, sautait de Marrakech à Istanbul en passant par Londres: le prévenu jugé ce jeudi pour le brigandage de l’UBS Cornavin de 2013 (lire l’encadré), qui se présente au Tribunal correctionnel comme un agent de footballeurs et d’artistes doublé d’un patron de boîte de nuit, donne à voir les contours clinquants et interlopes de ce milieu friqué.

Cet homme familier des commissions et des combines aurait donc été complice de l’opération ayant permis de dérober 1,25 million à la banque. Comme le cerveau présumé, les coïncidences l’accablent et il nie. Mercredi, le prévenu principal, chez qui avaient été retrouvés les plans de la banque et des notes sur les otages, assurait être victime des apparences . Ce jeudi, rebelote: l’accusé de 41 ans se trouvait à l’UBS à l’heure de la prise d’otages et le scooter utilisé par les malfaiteurs a été retrouvé chez lui. Mais sa présence à l’agence était fortuite, soutient-il. Quant au deux-roues, peut-être a-t-il été placé là «par des gens qui voulaient me faire porter le chapeau».

Qu’il ait changé 300’000 francs suisses en euros entre le 27 septembre et le 1er octobre serait normal, vu son activité au service d’individus fortunés et davantage friands de liquide que de virements. «Pendant des années, j’agissais comme intermédiaire financier pour un change. Je gagnais de l’argent sur les transactions.»

Qu’il ait organisé la fuite du cerveau présumé en jet au Maroc contre 50’000 francs (et profité lui-même du vol) ne l’ébranle pas. Il ne se doutait alors de rien et n’a pas posé de questions à cet homme qu’il connaissait à peine. «Pour moi, c’était l’employé de la pizzeria à côté de mon bureau.» Pas de quoi, cependant, s’interroger sur sa volonté urgente de rallier Marrakech ni sur la provenance de l’argent. «Je ne fais qu’opérer ce qu’on me demande: un vol anonyme. J’ai fait tout juste. Il n’y avait pas d’arme, de drogue ou d’argent dans l’avion.» Il affirme en revanche s’être interrogé après coup. «Je me dis que j’ai été utilisé.» Le procès se poursuit.