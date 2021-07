Le verdict du procès du père accusé notamment de pornographie et de contraintes sexuelles avec ses jeunes fils, de 2014 à 2015, est tombé vendredi après-midi. La Cour n’a pu que constater que les disputes violentes des parents, l’alcoolisation extrême, le fusil de collection du père posé contre le mur de sa chambre et l’accès à des images pornographiques ont «contribué à créer une insécurité délétère» pour les enfants. Les juges ont estimé que le prévenu n’avait pris «aucune action efficace pour protéger ses fils, alors âgés de 8 et 6 ans.