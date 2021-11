Royaume-Uni : Accusé d’utilisation illégale de données, Google a été blanchi par la Cour suprême

Le géant américain était accusé d’avoir contourné les options de sécurité de l’iPhone pour collecter des infos sur des internautes via le navigateur Safari.

Google a obtenu gain de cause au Royaume-Uni dans une plainte en nom collectif qui l’accusait d’utilisation illégale de données personnelles prélevées sur des iPhone et demandait jusqu’à 3 milliards de livres (environ 3,7 milliards de francs) de dommages et intérêts.

Un «coup amer»

L’association «Google You Owe Us» (Google, tu nous dois quelque chose), menée par Richard Lloyd, ancien dirigeant de l’association de consommateurs Which?, tentait d’obtenir jusqu’à 3 milliards de livres d’indemnisations pour plus de quatre millions d’utilisateurs en Angleterre et au Pays de Galles. Elle a aussitôt déploré dans un communiqué un «coup amer contre les consommateurs du Royaume-Uni» et des «barrières impossibles pour démontrer l’uniformité des dommages chez l’ensemble des plaignants».