Accusée d’avoir enlevé son fils, Ayem Nour a peur

Maroc/France : Accusée par son ex d’avoir enlevé leur fils, Ayem «a peur»

Après 24 heures de silence, Ayem a choisi de prendre la parole et de donner son point de vue dans «Touche pas à mon poste!» mercredi 16 novembre. Celle qui a fait son retour sur le petit écran dans «TPMP People» a envoyé plusieurs messages audio à Cyril Hanouna, et expliqué qu’elle avait peur. «À l’heure où je vous parle, je suis bloquée au Maroc avec mon fils parce qu’il (ndlr: Vincent Miclet) ne souhaite pas restituer le passeport de mon enfant. Je vis un cauchemar, je suis enfermée dans ma chambre, je suis en panique, j’ai peur qu’il débarque, qu’on en vienne aux mains», a-t-elle dit.

Selon la Française de 33 ans, cela fait cinq ans que son ex la menace, la harcèle, lui fait subir des pressions psychologiques et lui fait du chantage. Elle est à bout. «Je me demande comment je ne me suis pas encore suicidée avec tout ce qu’il me fait depuis des années. Je m’efforce de garder la face publiquement à chaque fois et de faire comme si de rien n’était, de ne pas répondre», a-t-elle confié, au bord des larmes. Tout ce qu’Ayem désire maintenant, c’est de pouvoir regagner la France en compagnie du petit Ayvin-Aaron: «Je ne repartirai pas sans mon fils, c’est une certitude.»