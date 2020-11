Berne : Accusée d’avoir escroqué un cliente mourante pour financer ses hobbys

La directrice d’une succursale bernoise de Crédit Suisse aurait profité de la faiblesse d’une malade en phase terminale pour lui extorquer plus de 100’000 francs. Une partie du butin a servi à financer ses activités équestres.

La directrice d’une succursale bernoise de Crédit Suisse est dans de sales draps. Selon des relevés de comptes, obtenus par Blick.ch , Rita K*, banquière de 60 ans, aurait utilisé l'argent d'une client mourante de 73 ans pour payer ses propres factures. En juillet 2019, elle aurait dépensé plus de 12’000 francs pour le suivi de ses chevaux dans une clinique vétérinaire. Et en janvier 2020, 6000 francs supplémentaires auraient été utilisés, cette fois, pour la rénovation de sa ferme équestre.

L’unique héritier n’en savait rien

Le neveu de la défunte, médecin et unique héritier, accuse la banquière d’avoir profité de la faiblesse de sa tante à des fins malhonnêtes: «Elle était pratiquement aveugle. Et au cours des six derniers mois avant sa mort, elle était sous un traitement très fort», explique-t-il, en précisant l’avoir «accompagnée chaque jour», jusqu’à ce qu’elle succombe au cancer. Désigné comme représentant légal en cas d’incapacité de discernement, le neveu regrette que sa tant n’ait jamais été déclarée inapte. Sans tuteur légal, la riche Alémanique restait donc maîtresse de sa fortune, malgré sa condition.

Alors que l’acceptation de montants aussi importants devrait au moins être annoncée, le médecin affirme qu’il n’a jamais été informé des dons que sa tante aurait faits à celle qui gérait sa fortune depuis des années. «À l'époque où elle aurait offert ces 100’000 francs, elle était très confuse et, dans certains cas, ne réagissait plus.» Il dit soupçonner un abus de faiblesse et avoir vu ses doutes renforcés lorsqu’il a appris que 2300 actions nominatives de Credit Suisse pour une valeur totale de 20’000 francs avaient été achetées via le compte de la femme gravement malade, en mars 2020, lorsque leur cours était au plus bas. «Pourquoi aurait-elle spéculé sur les marchés boursiers alors qu’elle se trouvait en fin de vie? Elle n'aurait jamais fait cela!»