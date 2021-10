Royaume-Uni : Accusée d’avoir tué huit nouveau-nés, une infirmière anglaise nie en bloc

Une infirmière britannique accusée du meurtre de huit bébés et de tentative de meurtre sur dix autres dans un hôpital du nord-ouest de l’Angleterre a plaidé lundi non coupable devant la justice.

L’infirmière, qui travaillait dans le service de néonatalogie de l’hôpital Countess of Chester, s’est dite innocente de tous les faits qui lui sont reprochés, soit les meurtres de cinq petits garçons et trois petites filles, et de tentatives de meurtre sur dix autres bébés, entre juin 2015 et juin 2016.