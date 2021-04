Marwa Loud : Accusée de faire appel à la sorcellerie

La chanteuse Marwa Loud aurait demandé à un marabout de nuire à la carrière de Lartiste. Conspuée sur le Net, elle nie tout en bloc.

Après Carla Moreau, c’est au tour de Marwa Loud d’être accusée d’avoir fait appel à la sorcellerie afin de nuire à autrui. Le 9 avril 2021, l’influenceur Marc Blata, qui avait déjà révélé l’affaire de la candidate des «Marseillais», a raconté sur Snapchat que la chanteuse de 24 ans et sa sœur auraient rencontré un marabout au Maroc, en 2018, pour que celui-ci jette des mauvais sorts sur Lartiste. Contacté par le blogueur, le rappeur franco-marocain de 35 ans a fait savoir qu’il n’avait pas trop envie de s’épancher sur cet épisode qui semble l’avoir ébranlé à l’époque. «Je ne voulais pas que cette histoire sorte. C’est pas grave, aujourd’hui je suis loin de tout ça et j’ai plus envie d’en parler, ça m’a plus niqué qu’autre chose, dans mon couple et ma famille», peut-on l’entendre dire dans des notes vocales.